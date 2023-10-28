ХАМАС: Россия передала список из 8 заложников, их готовы отпустить

МИД РФ передал ХАМАС список россиян, которые могут быть среди заложников. Их ищут и готовы отпустить, заявил РИА Новости член политбюро и глава отдела по внешним связям палестинского движения Муса Абу Марзук.
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