Спорт на экспорт: Кокорин забивает на Кипре, Лунев — чемпион Азербайджана

Футболисты из России в скором времени завершат свои выступления в европейских лигах. Интрига в некоторых чемпионатах еще жива и в самом разгаре плей-офф еврокубков, но уже можно подводить промежуточные итоги.
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