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"Более 2 млн рублей": важного чиновника "плотно" прижали в Приморье

"Более 2 млн рублей": важного чиновника "плотно" прижали в Приморье

Фрунзенский районный суд г. Владивостока постановил обвинительный приговор в отношении бывшего государственного инспектора труда Государственной инспекции труда в Приморском крае.

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