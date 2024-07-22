Критикует «Русскую общину» и защищает мигрантов. Кто такая на самом деле Юлия Витязева из команды Соловьева?

Замалчивание и приведет к тому, что " никогда не было и вот опять.." Вы теперь хоть из Сети узнаете, что свежеиспеченный "гражданин" не считает русскую за человека и считает вполне нормальным и невозбранным зверски избить беременную женщину, изнасиловав при этом. Чудовищность поведения мигрантов объясняется не только их предварительной накачкой русофобией, но, главным образом, замалчиванием катастрофической проблемы с мигрантами, а замалчивание и бездействие, точнее поддержка, наращивания процесса замещения коренного населения мигрантами лоббируется законодателями. Замалчивание проблемы - кратчайший путь к разрастанию ее до катастрофы. Бастрыкин, кстати, подал большой список предложений по наведению порядка с мигрантами и скоро вы услышите о том, как прореагируют на него законодатели.

АНГЕЛ АНГЕЛ

Вся команда как и сам Соловьев выполняют заказ. Кто платит деньги тот и заказывает музыку... Кстати деньги народные они получают, а вот заках власти. Там давно как и на других политических шоу собрался междусобойчик, которые намываю бабло за счет народа. Кстати на базаре и на привозе порядочнее и спокойнее, чем на этих шой... Народ отвлекают от внутренних проблем, которые стоят на сегодня перед обществом. Много там обсуждают проблемы наших стариков, детей их в СМИ защищают? Так же и с ростом, цен, коррупцией, пришлыми и т.д. Так хайпуют над этими темами и не более.... Где списки и журналистское расследование кто из "народных" избранников не принимает закон о пришлых и наведение порядка в миграционной политике? А народ ждет конкретно Ф.И.О. Что тишина о Нарусовой? Почему она с дочкой еще не на лесоповале и конфискованным имуществом? Затулин не на урановых рудниках со всем своим семейством и диаспорами? Одна говорильня и демагогия.... СМИ, ТВ и т.д. давно уже продажные, с непрофессионалами, а низкоинтеллектуальными представителями СМИ, но удобными для власти....