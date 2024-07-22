Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Критикует «Русскую общину» и защищает мигрантов. Кто такая на самом деле Юлия Витязева из команды Соловьева?

Критикует «Русскую общину» и защищает мигрантов. Кто такая на самом деле Юлия Витязева из команды Соловьева?

Журналистка и блогер Юлия Витязева столкнулась с волной негатива после критики «Русской общины». Что вообще о ней известно? Кто выступил против Юлии Витязевой Ведущая «Соловьев LIVE» Юлия Витязева (настоящая фамилия Лозанова) оказалась в центре скандала после того, как раскритиковала членов «Русской общины», обвинив их в шовинизме.

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Комментарии
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Alex Zim
Замалчивание и приведет к тому, что &quot; никогда не было и вот опять..&quot; Вы теперь хоть из Сети узнаете, что свежеиспеченный &quot;гражданин&quot; не считает русскую за человека и считает вполне нормальным и невозбранным зверски избить беременную женщину, изнасиловав при этом. Чудовищность поведения мигрантов объясняется не только их предварительной накачкой русофобией, но, главным образом, замалчиванием катастрофической проблемы с мигрантами, а замалчивание и бездействие, точнее поддержка, наращивания процесса замещения коренного населения мигрантами лоббируется законодателями. Замалчивание проблемы - кратчайший путь к разрастанию ее до катастрофы. Бастрыкин, кстати, подал большой список предложений по наведению порядка с мигрантами и скоро вы услышите о том, как прореагируют на него законодатели.
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6 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Вся команда как и сам Соловьев выполняют заказ. Кто платит деньги тот и заказывает музыку... Кстати деньги народные они получают, а вот заках власти. Там давно как и на других политических шоу собрался междусобойчик, которые намываю бабло за счет народа. Кстати на базаре и на привозе порядочнее и спокойнее, чем на этих шой... Народ отвлекают от внутренних проблем, которые стоят на сегодня перед обществом. Много там обсуждают проблемы наших стариков, детей их в СМИ защищают? Так же и с ростом, цен, коррупцией, пришлыми и т.д. Так хайпуют над этими темами и не более.... Где списки и журналистское расследование кто из &quot;народных&quot; избранников не принимает закон о пришлых и наведение порядка в миграционной политике? А народ ждет конкретно Ф.И.О. Что тишина о Нарусовой? Почему она с дочкой еще не на лесоповале и конфискованным имуществом? Затулин не на урановых рудниках со всем своим семейством и диаспорами? Одна говорильня и демагогия.... СМИ, ТВ и т.д. давно уже продажные, с непрофессионалами, а низкоинтеллектуальными представителями СМИ, но удобными для власти....
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1 час.
Юрий Кувалдин
Эта Витязева-засланный казачок после Майдана. Тихо сидела, обживалась, а теперь вдруг возлюбила мигрантов и прорезала свой  жовто-блакытный голосок. Надо её отправить в камеру к тем трём узбекам, что надругались над журналисткой  Матч ТВ и подержать там неделю. Потом видно будет, что она запоёт! Сучка проплаченная!
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1 час.

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