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Мировое обозрение

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Как пронести диван через угол? Математик нашёл лучшее решение старой задачи

Как пронести диван через угол? Математик нашёл лучшее решение старой задачи

Знакомо ли вам это чувство, когда, переезжая в новую квартиру, вы вдруг осознаете, что ваш любимый диван отказывается протискиваться в дверной проём? Это не просто бытовая неприятность, это — воплощение давней математической загадки, известной как «проблема перемещения дивана».

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