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Педри о 5:0 с «Валенсией»: «Люди всегда хотят нападающего, который забивает по 40 голов, – но у нас есть Рафинья, Ламин, Гордон, Жезус. Мы «Барселона», мы боремся за все титулы»

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился эмоциями после разгромной победы над «Валенсией» (5:0) в гостевом матче 4-го тура Ла Лиги .

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