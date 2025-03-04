Владимир Быстров поддержал вызов Дугласа Сантоса в сборную России

Бывший футболист Владимир Быстров поддержал включение защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в расширенный состав сборной России на мартовские сборы после предоставления ему российского гражданства указом Президента Владимира Путина.
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