Людмила Лосева: ритм классной работы.

Трудовая сага перезарядчика сборочных станков сборочного цеха ЗКГШ Людмилы Лосевой, чье фото нынче размещено на Доске почета, нетипична как минимум в одной частности: за долгие годы работы на ´Белшине´ ей довелось потрудиться на трех из четырех заводах Общества.
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