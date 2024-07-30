Людмила Лосева: ритм классной работы.

Трудовая сага перезарядчика сборочных станков сборочного цеха ЗКГШ Людмилы Лосевой, чье фото нынче размещено на Доске почета, нетипична как минимум в одной частности: за долгие годы работы на ´Белшине´ ей довелось потрудиться на трех из четырех заводах Общества.