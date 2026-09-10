San Francisco mayor to declare rent emergency amid AI boom

San Francisco Mayor Daniel Lurie said he plans to declare a rent emergency as the artificial intelligence boom has caused rents to skyrocket .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым