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San Francisco mayor to declare rent emergency amid AI boom

San Francisco Mayor Daniel Lurie said he plans to declare a rent emergency as the artificial intelligence boom has caused rents to skyrocket .

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