SpaceX анонсировала планы коммерческих полётов Starship и новые крупные сделки

SpaceX планирует выполнить 14-й полёт Starship в конце текущего месяца. Этот запуск станет первым коммерческим полётом космического корабля.
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