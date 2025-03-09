Петан о 0:2 от «Авангарда»: «Иногда проигрываешь даже тот матч, в котором играл хорошо. У нас было много моментов, но шайба не шла в ворота»

«Мы сыграли неплохой матч, я бы даже сказал хороший. Но такое случается – неудачный рикошет при первой заброшенной шайбе «Авангарда», второй гол – потеря концентрации, мы не должны пропускать такие выпады в свою зону из зоны атаки.