Роскомнадзор взялся за «Википедию» из-за статьи про специальную военную операцию ВС РФ на Украине

Роскомнадзор составит протокол об административном правонарушении по ст. 13.41 КоАП РФ в отношении интернет-портала «Википедия» за неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещенной информации.
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