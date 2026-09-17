Цены на топливо в Германии взлетели до рекордных значений

В Германии цены на топливо установили новые максимумы: дизель подорожал до 2,453 евро за литр, побив апрельский рекорд, а бензин Super E10 достиг отметки 2,314 евро за литр — это пятый подряд рекорд за неделю.
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