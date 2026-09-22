Военкор Коц: пехотную цепь у Доброполья заменяют дроны и артиллерия

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал, что окружение Добропольского узла позволяет российским войскам держать под огневым контролем основные маршруты снабжения украинских подразделений.
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