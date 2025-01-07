🇺🇸 Чего ждут американцы от нового правительства? Институт общественного мнения Gallup опубликовал опрос, в котором, в том числе, отчитался о взглядах граждан США на будущее своей страны.
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🇺🇸 Чего ждут американцы от нового правительства? Институт общественного мнения Gallup опубликовал опрос, в котором, в том числе, отчитался о взглядах граждан США на будущее своей страны.
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