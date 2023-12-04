Глава ведомства поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту мошеннических действий в отношении членов садоводческого товарищества в Волгоградской области

В социальной сети размещено видеообращение членов садоводческого некоммерческого товарищества «Строитель» города Волжского Волгоградской области к руководству ведомства, в котором они выражают несогласие с ходом установления обстоятельств хищения денежных средств и преднамеренного банкротства товарищества.