Глава ведомства поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту мошеннических действий в отношении членов садоводческого товарищества в Волгоградской области

В социальной сети размещено видеообращение членов садоводческого некоммерческого товарищества «Строитель» города Волжского Волгоградской области к руководству ведомства, в котором они выражают несогласие с ходом установления обстоятельств хищения денежных средств и преднамеренного банкротства товарищества.
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