Медведев проиграл пятый финал подряд, убытки «ПСЖ», Ферстаппен выиграл Гран-при Канады, Зиньковский почти в «Спартаке» и другие новости утра

Доброе утро, друзья! Начинайте новую неделю с нашим дайджестом новостей 👇 1. У «ПСЖ» убытки 200-300 млн евро за сезон-2021/22.
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