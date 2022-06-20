Не только о футболе

863 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей озеров
    Нет денег на Кубок РПЛ,а на видоизменённый кубок деньги будут? Смешно,ну и ладно. Значит очередной трофей уходит на в...Овечкин забил за ...
  • Максим Комаров
    Натуральный обмен вместо обычной трансферной политики? Вместо одного Алберты бразильские клубы готовы завалить Зенит ...Овечкин забил за ...
  • Максим Комаров
    Бакаева вчера очень тепло встретили зрители. Ещё лучше проводили. Конечно, можно ожидать обструкции от ультра, но пок...Овечкин забил за ...

Медведев проиграл пятый финал подряд, убытки «ПСЖ», Ферстаппен выиграл Гран-при Канады, Зиньковский почти в «Спартаке» и другие новости утра

Медведев проиграл пятый финал подряд, убытки «ПСЖ», Ферстаппен выиграл Гран-при Канады, Зиньковский почти в «Спартаке» и другие новости утра

Доброе утро, друзья! Начинайте новую неделю с нашим дайджестом новостей 👇 1. У «ПСЖ» убытки 200-300 млн евро за сезон-2021/22.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх