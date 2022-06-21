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Чижов: России и ЕС еще предстоит создать новую систему взаимоотношений на основе равноправия

Чижов: России и ЕС еще предстоит создать новую систему взаимоотношений на основе равноправия

Отношения России и Евросоюза продолжают деградировать, и поэтому сторонам еще предстоит создать новую систему взаимоотношений на основе равноправия, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в опубликованном во вторник интервью газете "Известия".

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