Чижов: России и ЕС еще предстоит создать новую систему взаимоотношений на основе равноправия

Отношения России и Евросоюза продолжают деградировать, и поэтому сторонам еще предстоит создать новую систему взаимоотношений на основе равноправия, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в опубликованном во вторник интервью газете "Известия".
Отношения России и Евросоюза продолжают деградировать, и поэтому сторонам еще предстоит создать новую систему взаимоотношений на основе равноправия, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в опубликованном во вторник интервью газете "Известия".
Свежие комментарии