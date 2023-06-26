Военное обозрение

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Тульский губернатор Алексей Дюмин посещал пункт подготовки батальона «Тула» и пообщался с бойцами

Тульский губернатор Алексей Дюмин посещал пункт подготовки батальона «Тула» и пообщался с бойцами

Сегодня стало известно о том, 23 июня губернатор Тульской области посещал расположение именно батальона «Тула», в котором службу проходят заключившие с Минобороны контракты бойцы.

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