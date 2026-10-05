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Решетников: G20 продвинулась в понимании проблем с реформой ВТО и торговлей

Решетников: G20 продвинулась в понимании проблем с реформой ВТО и торговлей

Встреча министров G20 в Милуоки завершилась сдержанным прогрессом: стороны лучше поняли позиции по реформе ВТО и торговым барьерам, но прорывных соглашений не достигли.

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