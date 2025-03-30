Минздрав Газы призвал ООН расследовать убийства медиков и спасателей в Рафахе

www.globallookpress.com/Mohammed Talatene/dpa Министерство здравоохранения сектора Газа призвало страны – члены ООН провести расследование убийства фельдшеров и медицинского персонала Палестинского общества Красного Полумесяца и гражданской обороны.
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