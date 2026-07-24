Красный уровень! На Земле началась новая магнитная буря

Вечером 23 июля на Земле началась вторая магнитная буря с начала июля. Геомагнитные индексы перешли в «красную» зону в последние часы прохождения планеты через возмущенную плазму корональной дыры, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии