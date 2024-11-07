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Трамп «освободит» мир от войн? План по заморозке конфликта на Украине включает отказ от НАТО

Трамп «освободит» мир от войн? План по заморозке конфликта на Украине включает отказ от НАТО

Он скажет: "Завершайте, мне это не нужно", - добавил Пинкас. Тем временем, советники Трампа уже работают над планом по урегулированию конфликта в Украине, который предполагает заморозку боевых действий по линии фронта.

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