Трамп «освободит» мир от войн? План по заморозке конфликта на Украине включает отказ от НАТО

Он скажет: "Завершайте, мне это не нужно", - добавил Пинкас. Тем временем, советники Трампа уже работают над планом по урегулированию конфликта в Украине, который предполагает заморозку боевых действий по линии фронта.
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