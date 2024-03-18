В Госдуме ждут от Правительства поддержки законопроектов о молодежи

Обновленный федеральный закон «О молодежной политике» могут принять уже в эту весеннюю сессию. Об этом председатель комитета Артем Метелев сообщил на заседании профильного Комитета Госдумы в понедельник,18 марта.
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