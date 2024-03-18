Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

998 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Стародубцев
    вообще то самоволка в военное время карается не штрафом, а трибуналом.В Минобороны пред...
  • Юрий Во
    Понятно, что доводы и факты - это не Ваша сильная сторона. Подобные Вам, "патриоты" видят только то, что хотят видеть...Путин призвал рос...
  • Иван Агеев
    Засунь себе ТВОИ цифры себе в ГЗ.  А НАШИ цифры - 78% и 87%. И, опираясь на них, мы будем действовать согласно нашим ...Путин призвал рос...

В Госдуме ждут от Правительства поддержки законопроектов о молодежи

В Госдуме ждут от Правительства поддержки законопроектов о молодежи

Обновленный федеральный закон «О молодежной политике» могут принять уже в эту весеннюю сессию. Об этом председатель комитета Артем Метелев сообщил на заседании профильного Комитета Госдумы в понедельник,18 марта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх