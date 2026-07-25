Ночной кошмар на Красных Партизан: в Краснодаре задержан мужчина, подозреваемый в поджоге пяти авто и электросамоката

Ночной кошмар на Красных Партизан: в Краснодаре задержан мужчина, подозреваемый в поджоге пяти авто и электросамокатаВ Краснодаре полиция задержала мужчину, которого подозревают в причастности к возгоранию пяти легковых автомобилей и электросамоката.
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