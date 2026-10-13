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Регионы России

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Проблема с ошибкой Access Denied после обновления One UI 9 возникла у пользователей Samsung Galaxy

Проблема с ошибкой Access Denied после обновления One UI 9 возникла у пользователей Samsung Galaxy

Об этой проблеме 12 октября сообщило издание Android Authority. По отзывам пользователей на Reddit и других площадках, включая X, сбой затронул смартфоны нескольких поколений.

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