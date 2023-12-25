Вышли из тени: в Новосибирской области легализовались около 8 тысяч такси

За год количество такси в Новосибирской области выросло с 2 до 10 тысяч автомобилей.По данным Общественного Совета по развитию такси, в Новосибирской области в течение 2023 года легализовали работу около 8 тысяч такси.
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