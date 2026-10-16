Ведомство пояснило, что при оценке благосостояния семей, отнесённых к группам C, D и E, учитываются не только доходы, но и занятость, наличие жилья, имущества, долговая нагрузка и объём накоплений.
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