«Дофаминовая яма» Тарзана: танцор годами тосковал по сцене, а имя ему подарили зрители

В эфире программы «Наши 2000-е» Сергей Глушко, которого вся страна знает под сценическим псевдонимом Тарзан, откровенно высказался о своем творческом пути и эмоциональном состоянии после ухода из танцевального жанра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии