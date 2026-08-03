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Мода и Шоу-бизнес

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«Дофаминовая яма» Тарзана: танцор годами тосковал по сцене, а имя ему подарили зрители

«Дофаминовая яма» Тарзана: танцор годами тосковал по сцене, а имя ему подарили зрители

В эфире программы «Наши 2000-е» Сергей Глушко, которого вся страна знает под сценическим псевдонимом Тарзан, откровенно высказался о своем творческом пути и эмоциональном состоянии после ухода из танцевального жанра.

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