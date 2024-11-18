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Украинские боевики поделились с террористами навыками применения БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в координации с американскими инструкторами активно делятся с террористами наработанными навыками, которые последние смогут использовать против российских Вооруженных сил в Сирии.

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