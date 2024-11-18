Вооруженные силы Украины (ВСУ) в координации с американскими инструкторами активно делятся с террористами наработанными навыками, которые последние смогут использовать против российских Вооруженных сил в Сирии.
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