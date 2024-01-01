В России ужесточили лимиты на выдачу кредитов

Центробанк России с 1 января 2024 года ужесточил лимиты на выдачу кредитов С 1 января в России вступили в силу новые ограничения Центробанка (ЦБ) по выдаче необеспеченных кредитов и кредитных карт — для банков и МФО стали действовать более строгие значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по таким ссудам.