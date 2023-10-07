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Царьград

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Сельскохозяйственная ярмарка проходит в Новосибирске 7 октября

Сельскохозяйственная ярмарка проходит в Новосибирске 7 октября

Приобрести сельскохозяйственную продукцию по доступным ценам новосибирцы могут на площади МарксаСпециализированная сельскохозяйственная ярмарка открылась в 10 утра в субботу на Левом берегу в Новосибирске.

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