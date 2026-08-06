ФАС признала рекламу "Фонбет ТВ" недействующей в мае-июне 2026

Федеральная антимонопольная служба признала ненадлежащей рекламу компании "Фонбет ТВ" в Москве за использование образа футбольного тренера на наружных конструкциях в мае-июне 2026 года, нарушая законодательство.
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