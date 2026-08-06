Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 578 подписчиков

ФАС признала рекламу "Фонбет ТВ" недействующей в мае-июне 2026

ФАС признала рекламу "Фонбет ТВ" недействующей в мае-июне 2026

Федеральная антимонопольная служба признала ненадлежащей рекламу компании "Фонбет ТВ" в Москве за использование образа футбольного тренера на наружных конструкциях в мае-июне 2026 года, нарушая законодательство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии