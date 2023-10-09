Совбез ООН: Что говорит мировое сообщество о войне в Израиле?

Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание за закрытыми дверями, на котором США потребовали от всех 15 членов решительно осудить «эти отвратительные террористические атаки, совершенные ХАМАС», но не предпринял немедленных действий.
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