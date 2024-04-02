У оранжереи в Марфине снова останавливаются автобусы

Остановка «Оранжерея Ботанического сада» для автобусов №м2, т36, т73, 524, 803 и н9, движущихся в сторону метро «ВДНХ», 30 марта (в этот день мы готовим газету к печати) возвращается к перекрёстку улиц Ботанической и Малой Ботанической.