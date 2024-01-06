Прогулочное судно затонуло на реке Преголя в Калининграде

4 января на реке Преголя в Калининграде затонуло прогулочное судно «Нева». Обстоятельства происшествия пока неизвестны, сообщили в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
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