В Крыму меняются не только тарифы на воду, но и сама система её подачи: коммунальщики обновляют сервисы, усиливают резервное питание и готовят новые источники.
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