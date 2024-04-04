Глава СК РФ взял на контроль расследование нападения на губернатора Чибиса

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщает 5 апреля Telegram-канал ведомства.
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