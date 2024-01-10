Из-за морозов и парковок Суздаль посетила только треть планового числа туристов

Проект "Суздаль - новогодняя столица России" не привлек ожидаемого количества гостей.В новогодние праздники Суздаль посетили около 100 тысяч туристов, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.
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