Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

Экспедиция к предкам. Неолитическая колонизация Европы. Древние пахари среди больших камней

Экспедиция к предкам. Неолитическая колонизация Европы. Древние пахари среди больших камней

Основная часть иллюстраций к данному материалу будет посвящена мегалитам и древним домам. К сожалению, самое популярное мегалитическое сооружение Европы – Стоунхендж, сделался объектом всевозможных фальсификаций.

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