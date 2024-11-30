Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Министр Котяков не отвечает за рождаемость. Ему поручено обеспечивать страну трудовыми ресурсами, что он и пытается делать

Министр Котяков не отвечает за рождаемость. Ему поручено обеспечивать страну трудовыми ресурсами, что он и пытается делать

Фото: Russian State Duma/Globallookpress "Жесть в Госдуме. Министр потел и пах свежим пловом". Кто завозит мигрантов пачками?" Председатель Госдумы Володин раскритиковал главу Минтруда за решение всех проблем с помощью мигрантов.

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