Министр Котяков не отвечает за рождаемость. Ему поручено обеспечивать страну трудовыми ресурсами, что он и пытается делать

Фото: Russian State Duma/Globallookpress "Жесть в Госдуме. Министр потел и пах свежим пловом". Кто завозит мигрантов пачками?" Председатель Госдумы Володин раскритиковал главу Минтруда за решение всех проблем с помощью мигрантов.
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