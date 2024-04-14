«Душевное состояние было расшатано»: продюсер назвал виновного в смерти Евгения Кунгурова

8 апреля стало известно о внезапной смерти заслуженного артиста России Евгения Кунгурова. Продюсер Сергей Дворцов, который общался с оперным певцом незадолго до его гибели, в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ рассказал, кто может быть причастен к смерти артиста.