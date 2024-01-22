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Русская весна

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Власти ЕС разработали новый план помощи Украине в обход Венгрии — WSJ

Власти ЕС разработали новый план помощи Украине в обход Венгрии — WSJ

Европейская служба внешних связей разработала новый способ военной поддержки Украины на сумму более €20 млрд на фоне разногласий по выделению пакета помощи в размере €50 млрд, сообщает The Wall Street Journal, ознакомившись с проектом плана.

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