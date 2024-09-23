Трамп заявил об отсутствии доверия расследованию покушения на него

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что не доверяет расследованию второго покушения на него. Политик уточнил, что правоохранители больше сосредоточены на уголовных делах против него самого, пишет РИА Новости.
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