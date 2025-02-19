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Царьград

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Рост продаж: россияне купили 420,3 тыс. подержанных авто за январь 2024 года

Рост продаж: россияне купили 420,3 тыс. подержанных авто за январь 2024 года

В январе 2024 года российский рынок подержанных автомобилей продемонстрировал рост на 29,4%, достигнув 420,3 тыс.

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