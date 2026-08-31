На глазах прохожих: кубанец вышел из себя на улице и ударил ножом в живот своего приятеля

На глазах прохожих: кубанец вышел из себя на улице и ударил ножом в живот своего приятеляВ Тимашевском районе Кубани местный житель стал фигурантом уголовного дела за попытку лишить жизни своего знакомого.
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