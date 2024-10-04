Чекалиным грозит до десяти лет лишения свободы по новому уголовному делу Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП Блогеру Валерии Чекалиной и ее бывшему мужу Антону грозит до десяти лет лишения свободы, а также штраф в размере до одного млн рублей за валютные операции с использованием подложных документов по новому уголовному делу.