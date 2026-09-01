Бессент подтвердил, что Силуанов не находится под санкциями США

Министр финансов России Антон Силуанов не находится под санкциями США, сообщил представитель администрации Белого дома Карин Бессент.
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