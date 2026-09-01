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FiNE NEWS

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Бессент подтвердил, что Силуанов не находится под санкциями США

Бессент подтвердил, что Силуанов не находится под санкциями США

Министр финансов России Антон Силуанов не находится под санкциями США, сообщил представитель администрации Белого дома Карин Бессент.

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