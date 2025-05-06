Несколько российских аэропортов за ночь приостановили полеты

Число российских аэропортов, где ночью ввели ограничения на полеты, достигло 13. Меры задействовали в четырех аэропортах Москвы, а также в воздушных гаванях Самары, Саратова, Волгограда, Калуги, Иваново, Ярославля и Нижнего Новгорода.