Несколько российских аэропортов за ночь приостановили полеты

Число российских аэропортов, где ночью ввели ограничения на полеты, достигло 13. Меры задействовали в четырех аэропортах Москвы, а также в воздушных гаванях Самары, Саратова, Волгограда, Калуги, Иваново, Ярославля и Нижнего Новгорода.
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