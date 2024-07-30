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Илон Маск назвал цифру о 100 биологических детях у Дурова «начальным уровнем»

Илон Маск назвал цифру о 100 биологических детях у Дурова «начальным уровнем»

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск отреагировал на новость о сотне биологических детей у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, назвав это «уровнем новичка», в шутку приписав эту цитату Чингисхану.

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